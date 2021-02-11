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Ситуация стабилизируется. Два игрока Реала вернулись в общую группу

Испания
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Зидан будет рад

Ситуация стабилизируется. Два игрока Реала вернулись в общую группу

Фото - ФК Реал

UA-Футбол
Новина українською

В последних двух матчах мадридский "Реал" вынужден был обходиться без ряда основных футболистов. Сейчас ситуация немного стабилизируется.

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По данным официального сайта, к игре готовы вернуться Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Оба игрока сейчас вернулись к тренировку в общей группе.

Следующий матч "Реал" проведет против "Валенсии".

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Лукас Васкес
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