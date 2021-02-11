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Ситуация стабилизируется. Два игрока Реала вернулись в общую группу
Зидан будет рад
Фото - ФК Реал
В последних двух матчах мадридский "Реал" вынужден был обходиться без ряда основных футболистов. Сейчас ситуация немного стабилизируется.
По данным официального сайта, к игре готовы вернуться Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Оба игрока сейчас вернулись к тренировку в общей группе.
☝???? ¡Arrancamos con el primero de los entrenamientos de cara al partido ???? @valenciacf!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/xlZ68mESwE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2021
Следующий матч "Реал" проведет против "Валенсии".
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