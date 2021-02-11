Ситуация стабилизируется. Два игрока Реала вернулись в общую группу

В последних двух матчах мадридский "Реал" вынужден был обходиться без ряда основных футболистов. Сейчас ситуация немного стабилизируется.

По данным официального сайта, к игре готовы вернуться Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Оба игрока сейчас вернулись к тренировку в общей группе.

Следующий матч "Реал" проведет против "Валенсии".