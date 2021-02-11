Кубок Испании. Полуфинал. Леванте добывает удобную ничью на поле Атлетика

Обеим командам повезло с жеребьевкой полуфинала Кубка Испании. Лучше было "Леванте" и "Атлетику" встретиться друг с другом, чем с "Севильей" или "Барсой". Однако такой жребий не стал залогом феерического футбола. Соперники опасались друг друга, чем и объясняется довольно пассивный первый тайм. Мало моментов, мало ударов, хотя "Леванте" повезло выжать максимум из минимума. Де Фрутос подал с фланга, Мелеро не сумел пробить в одно касание, но укротил мяч и вколотил его в сетку вторым темпом.

"Атлетик" активизировался в конце первого тайма, однако этого для Марселино Тораля было мало. Именно поэтому тренер выполнил сразу три замены в перерыве. И баски заиграли лучше. Наращивали давление, пока не сравняли счет благодаря подачи с углового: Муньяин навесил, Иньиго Мартинес удачно пробил головой.

Хозяева могли получить и больше, ведь удары Венседора и Уильямса имели перспективу, однако "Леванте" сумел удержать удобный для себя счет. В ответном матче "лягушата" попытаются сделать шаг вперед и не позволить "Атлетику" во второй раз подряд выйти в финал Кубка.

Фото - Athletic Club

Кубок Испании. Полуфинал

Бильбао. "Сан-Мамес"

Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано

"Атлетик" - "Леванте" 1:1

Голы: Иньиго Мартинес 56 - Гонсало Мелеро 26

"Атлетик": Симон - Капа (Беренгер 46), Ерай, Мартинес, Юри - Де Маркос, Венседор (Весга 46), Дани Гарсия (Унай Лопес 46), Муньяин - Рауль Гарсия, Уильямс (Вильялибре 79)

"Леванте": Карденас - Коке (Сон 54), Постиго, Дуарте, Клерк - Мелеро (Мальса 54), Радоя - Де Фрутос (Рочина 68), Барди (Везу 81), Моралес - Марти (Дани Гомес 68)

Предупреждения: Мартинес 16, Рауль Гарсия 31 - Коке 3