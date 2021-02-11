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Кубок Испании. Полуфинал. Леванте добывает удобную ничью на поле Атлетика
Ответный матч - четвертого марта
Athletic Club
Обеим командам повезло с жеребьевкой полуфинала Кубка Испании. Лучше было "Леванте" и "Атлетику" встретиться друг с другом, чем с "Севильей" или "Барсой". Однако такой жребий не стал залогом феерического футбола. Соперники опасались друг друга, чем и объясняется довольно пассивный первый тайм. Мало моментов, мало ударов, хотя "Леванте" повезло выжать максимум из минимума. Де Фрутос подал с фланга, Мелеро не сумел пробить в одно касание, но укротил мяч и вколотил его в сетку вторым темпом.
"Атлетик" активизировался в конце первого тайма, однако этого для Марселино Тораля было мало. Именно поэтому тренер выполнил сразу три замены в перерыве. И баски заиграли лучше. Наращивали давление, пока не сравняли счет благодаря подачи с углового: Муньяин навесил, Иньиго Мартинес удачно пробил головой.
Хозяева могли получить и больше, ведь удары Венседора и Уильямса имели перспективу, однако "Леванте" сумел удержать удобный для себя счет. В ответном матче "лягушата" попытаются сделать шаг вперед и не позволить "Атлетику" во второй раз подряд выйти в финал Кубка.
Фото - Athletic Club
Кубок Испании. Полуфинал
Бильбао. "Сан-Мамес"
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано
"Атлетик" - "Леванте" 1:1
Голы: Иньиго Мартинес 56 - Гонсало Мелеро 26
"Атлетик": Симон - Капа (Беренгер 46), Ерай, Мартинес, Юри - Де Маркос, Венседор (Весга 46), Дани Гарсия (Унай Лопес 46), Муньяин - Рауль Гарсия, Уильямс (Вильялибре 79)
"Леванте": Карденас - Коке (Сон 54), Постиго, Дуарте, Клерк - Мелеро (Мальса 54), Радоя - Де Фрутос (Рочина 68), Барди (Везу 81), Моралес - Марти (Дани Гомес 68)
Предупреждения: Мартинес 16, Рауль Гарсия 31 - Коке 3
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