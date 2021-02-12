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Месси ударил футболиста Севильи локтем в лицо, но горчичник получил оппонент Лионеля

Испания
(1 голосов)

Интересно получается

Месси ударил футболиста Севильи локтем в лицо, но горчичник получил оппонент Лионеля

AS

Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не был наказан в одном из эпизодов первого полуфинального поединка Кубка Испании с "Севильей" (0:2). В середине второго тайма Жоан Жордан нарушил правила на аргентинском исполнителе.

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"Нервионец" взял снаряд в руки и начал доказывать Матеу Лаосу, что действовал чисто. Месси же поднялся и поспешил ввести мяч в игру. У Лионеля не получилось забрать сферу у Жоана, после чего лидер каталонцев начал силой вырывать ее у 8-го номера "Севильи". Без локтя в лицо не обошлось.

Интересно, что Лаос не стал наказывать Месси и показал желтую карточку Жордану. Напомним, ответный матч состоится в Каталонии в начале марта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Кубок Испании Севилья Жоан Жордан
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Источник:
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Комментарии (15)
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СашаXM (Хмельницкий)
12.02.2021 в 12:26
тепличная лига ) за такое дисква постфактум на матчей 5-7 а что имеем? памперс поменяют меське и всё! сиди меська в тепличной лиге ) куда тебе рыпаться, чтоб потом все смеялись что ты 0 в фтболе, пешеход!
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0
0
Dr. House (Подолье)
12.02.2021 в 12:09
Месси такой же псих как и его персональный дрочер шепетовский Алень
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+7
0
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REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
12.02.2021 в 12:10
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+7
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.02.2021 в 12:03
КРІШТІАНО РОНАЛДО НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ XXI століття ... який при усьому ще й ніколи собі не дозволяв "перемагати" суперників на полі брудними методами зокрема, ЛІКТЯМИ ПО ОБЛИЧЧЮ
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+8
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
12.02.2021 в 11:57
Питання до усіх форумчан: є відео фрагмент, є фото - навіть у боксі - скажіть, хіба дозволено бити ЛІКТЕМ У ОБЛИЧЧЯ!? і додам також барсодрочарня палає ще з від вчора це збіговисько фуфлофованих збоченців не можуть прийняти істинну РЕАЛьність, а тут ще й Мессі зірвав куш!!!
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+9
0
Algrab (Костопiль)
12.02.2021 в 11:52
Як мінімум жовта для Мессі. Правда, зараз монреальський олень буде знову галюцинувати на цю тему....Ау, оленю!
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+10
0
androma (Вересневе)
12.02.2021 в 11:45
Защитник стоял, Месси зачем-то на него наткнулся и упал. В чем нарушение. в том что защитник не ушел в сторону когда увидел перед собой Месси ?
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+2
0
Peace_da_ball (Aiberdeen)
12.02.2021 в 11:22
Чистая желтая за неспортивное поведение, даже при условии, что судья не увидел локоть. Купленая судейка.
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.02.2021 в 11:19
Усі обдовбані мессофуфлодрочери - чорнодупий боря-шморя, мес-чмо, алканавт, ригал, барсодрочіус і звісно шепетівське дно - в унісон завивали про якісь нападки CR7 на арбітрів і іншу усіляку шизофренію гей-клубу збочених мессоманів ... а натомість що ми бачимо - а ЛеоМессі то зовсім не хлопчик-баєнька допінгований недобоксер вже ВДРУГЕ показує справжню свою сутність - неврівноваженого гнома-аутиста з гнилим характером заздрісного егоїста!!!
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+10
-3
prockop4uck (Киев)
12.02.2021 в 11:10
Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона. ведь купленный судья!
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+3
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
12.02.2021 в 11:46
Ви знаєте шепетівський шизоолень за сьогодні вже насрав шизофренії на усіх гілках а на цій гілці чомусь не спромігся на АНАЛітику...
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+10
0
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Просто Квашин (Харьков)
12.02.2021 в 11:03
Борзый бородатый гном...
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+8
-1
Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 10:46
Ничего тут нет. А желтая справедливая
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+3
-1
Maugli (Джунгли Африки)
12.02.2021 в 10:18
Гнилой
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+3
-1
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Кююмалайнен (Київ)
12.02.2021 в 10:14
Ну гад!
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+9
0


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