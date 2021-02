Месси ударил футболиста Севильи локтем в лицо, но горчичник получил оппонент Лионеля

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не был наказан в одном из эпизодов первого полуфинального поединка Кубка Испании с "Севильей" (0:2). В середине второго тайма Жоан Жордан нарушил правила на аргентинском исполнителе.

"Нервионец" взял снаряд в руки и начал доказывать Матеу Лаосу, что действовал чисто. Месси же поднялся и поспешил ввести мяч в игру. У Лионеля не получилось забрать сферу у Жоана, после чего лидер каталонцев начал силой вырывать ее у 8-го номера "Севильи". Без локтя в лицо не обошлось.

Sevilla player got yellow for this but not Messi ????



pic.twitter.com/NdUAjB2zIn