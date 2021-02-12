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Полуфинал Кубка Испании. Атлетик - Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов
Атлетик - Леванте ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.02.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
Фото - Athletic Club
В первом полуфинале Кубка Испании сыграли "Барселоны" и "Леванте", а вот во втором сошлись менее статусные команды. И для "Атлетика", и для "Леванте" – это дорого хороший шанс пройти в финал, однако команды решили не рисковать. Хотя и без того матч оказался интересным. "Лягушки" одержали стратегически удобную ничью.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Испании.
Кубок Испании. Полуфинал
Бильбао. "Сан-Мамес"
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано
"Атлетик" - "Леванте" 1:1
Голы: Иньиго Мартинес 56 - Гонсало Мелеро 26
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