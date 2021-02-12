  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полуфинал Кубка Испании. Атлетик - Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полуфинал Кубка Испании. Атлетик - Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Леванте ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.02.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Полуфинал Кубка Испании. Атлетик - Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Athletic Club

UA-Футбол
Новина українською

В первом полуфинале Кубка Испании сыграли "Барселоны" и "Леванте", а вот во втором сошлись менее статусные команды. И для "Атлетика", и для "Леванте" – это дорого хороший шанс пройти в финал, однако команды решили не рисковать. Хотя и без того матч оказался интересным. "Лягушки" одержали стратегически удобную ничью.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Испании.

Кубок Испании. Полуфинал
Бильбао. "Сан-Мамес"
Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано

"Атлетик" - "Леванте" 1:1
Голы: Иньиго Мартинес 56 - Гонсало Мелеро 26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...