Полуфинал Кубка Испании. Атлетик - Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов

В первом полуфинале Кубка Испании сыграли "Барселоны" и "Леванте", а вот во втором сошлись менее статусные команды. И для "Атлетика", и для "Леванте" – это дорого хороший шанс пройти в финал, однако команды решили не рисковать. Хотя и без того матч оказался интересным. "Лягушки" одержали стратегически удобную ничью.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Кубка Испании.

Кубок Испании. Полуфинал

Бильбао. "Сан-Мамес"

Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано

"Атлетик" - "Леванте" 1:1

Голы: Иньиго Мартинес 56 - Гонсало Мелеро 26