Азар может вернуться на поле раньше времени - бельгиец хочет сыграть в мадридском дерби

В самом начале февраля Эден Азар получил очередную травму, которая должна была вывести его из строя на четыре-пять недель. Однако бельгиец может снова сыграть раньше.

Как сообщает AS, восстановление вингера проходит хорошо, что дает надежду его участие в матче против "Атлетико". Мадридское дерби пройдет седьмого марта.

Азар хочет помочь своей команде в важной игре против лидера, но решение будет приниматься позже. В "Реале" не хотят им рисковать, чтобы не усугубить положение.

В нынешней кампании на счету Эдена 13 матчей и три гола.