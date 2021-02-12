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Азар может вернуться на поле раньше времени - бельгиец хочет сыграть в мадридском дерби
Возможно, это будет ключевой матч для команды Зидана
Фото - Аs
В самом начале февраля Эден Азар получил очередную травму, которая должна была вывести его из строя на четыре-пять недель. Однако бельгиец может снова сыграть раньше.
Как сообщает AS, восстановление вингера проходит хорошо, что дает надежду его участие в матче против "Атлетико". Мадридское дерби пройдет седьмого марта.
Азар хочет помочь своей команде в важной игре против лидера, но решение будет приниматься позже. В "Реале" не хотят им рисковать, чтобы не усугубить положение.
В нынешней кампании на счету Эдена 13 матчей и три гола.
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