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Куман: Говорил руководству о необходимости трансферов, но уважаю их решение

Испания
(1 голосов)

Голландец требует защитника

Куман: Говорил руководству о необходимости трансферов, но уважаю их решение

Фото - Football Espana

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что его клубу нужны были трансферы в январе, но понимает непростое положение клуба.

"Я говорил руководству клуба, что в январе нам нужны были трансферы, но я уважаю их решение. Мне понятна непростая экономическая ситуация, а потому мы продолжим играть теми футболистами, которые у нас есть.

С другой стороны, из-за частых травм и невезения нам не хватает защитников. Мы не укрепили эту позицию и теперь имеем проблемы в обороне", - заявил Куман.

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Напомним, что не так давно травму получил молодой Араухо.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 19:50
Куман, через полгода: "Я говорил руководству клуба, что летом нам нужны трансферы, но я уважаю их решение. Мне понятно, что Барселона - клуб-банкрот, а потому мы продолжим играть теми футболистами, которые у нас есть. С другой стороны, из-за ухода Месси и Коутиньо, нам не хватает атакующих полузащитников. Мы не укрепили эту позицию и теперь имеем проблемы в нападении"
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