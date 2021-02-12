Куман: Говорил руководству о необходимости трансферов, но уважаю их решение

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман уверен, что его клубу нужны были трансферы в январе, но понимает непростое положение клуба.

"Я говорил руководству клуба, что в январе нам нужны были трансферы, но я уважаю их решение. Мне понятна непростая экономическая ситуация, а потому мы продолжим играть теми футболистами, которые у нас есть.

С другой стороны, из-за частых травм и невезения нам не хватает защитников. Мы не укрепили эту позицию и теперь имеем проблемы в обороне", - заявил Куман.