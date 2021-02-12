Стоимость Дембеле для Барсы завтра может вырасти еще на 5 млн

"Барселона" подписала Усмана Дембеле летом 2017-го, выплатив дортмундской "Боруссии" 105 млн евро. Но Marca пишет, что эта сумма продолжает увеличиваться.

Согласно контракту, "Шмели" получают по 5 млн евро за каждую 25-ю игру Дембеле на "Камп Ноу" вплоть до показателя в сотню матчей. Сейчас на счету француза 99 поединков за каталонцев (25 голов, 20 ассистов).

То есть, три бонуса по 5 млн каждый "Боруссия" себе уже гарантировала. Завтра Усман с большой вероятностью сыграет против "Алавеса" в Примере - и это еще 5 млн в казну Дортмунда. Но и это еще не все.

Также в контракте были прописаны два бонуса по 5 млн евро каждый за выходы "Барселоны" в Лигу чемпионов. Эти бонусы "Боруссия" гарантировала себе давным-давно. Таким образом, сумма сделки составляет не изначальные 105 млн, а 130, которые после следующего выхода Дембеле за клуб превратятся в 135.

Любопытно, что таким же образом прописана и сделка с "Ливерпулем" по Филиппе Коутиньо, только там бонусы начисляются к сумме в 120 млн.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пребывает в глубоком финансовом кризисе, а ее суммарные долги превысили миллиард евро.