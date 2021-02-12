Полный провал: Азар играет за Реал реже, чем Кака и Бэйл

Испанская AS подсчитала, что Эден Азар беспрецедентно часто попадает в лазарет "Реала".

Фанаты часто сравнивают подверженного травмам бельгийца с Кака и Гаретом Бэйлом, которые тоже часто лечились в Мадриде, но по факту эти двое принесли клубу больше пользы. Цифры это наглядно подтверждают.

Игровое время. После перехода из "Челси" летом 2019-го Азар сыграл в 35 из 81 матча "Королевского клуба", суммарно проведя на поле 2,176 минут из 7,350. В процентном соотношении это 29,6% от общего игрового времени.

Для сравнения, Кака отыграл за "Реал" 6,888 из 20,430 возможных минут, а это 33,5%. У Бэйла вообще 62,6% сыгранных встреч - он выходил на поле в 251 из 401 поединка. В первых двух сезонах в Мадриде валлийца ничего не беспокоило, и он регулярно выходил в основе. Его проблемы начались лишь с третьего сезона в клубе.

Результативность. За полтора сезона в Мадриде Азар забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. На один забитый мяч у него в среднем уходит 544 минуты; на ассист - 311 минут.

Провалившийся в "Реале" Кака был намного эффективнее: у него 29 голов и 39 голевых передач, то есть на гол у бразильца уходило 237 минут, а на голевой пас - 177. Еще результативнее был Бэйл - суммарно в активе валлийца 105 голов и 68 ассистов за "Сливочных" - получается, на гол у него уходило 170 минут, на результативный пас - 264.

Eden Hazard's got perspective on injuries. pic.twitter.com/LLLLW7ie0T — B/R Football (@brfootball) February 9, 2021

Трофеи. Здесь судить пока рано, но факт остается фактом - Гарет Бэйл был чертовски эффективен в "Реале". При его активном участии клуб выиграл 16 трофеев за 7 лет. Кака выиграл 3 трофея за 4 года - одну Ла Лигу, один Кубок и один Суперкубок Испании. При этом бразилец выходил на поле по большей части со скамейки, меняя Месута Озила.

У Эдена Азара выигранные чемпионат и Суперкубок Испании за полтора года в Мадриде, но его вклад в эти успехи почти нулевой. В чемпионате бельгиец отметился одним голом, а в Суперкубке-2020 вообще не выступал.

***

Понятно, что Азару всего 30 лет, и у него еще есть время проявить себя, однако с каждой новой травмой веры в это все меньше. Вот и сейчас бельгиец снова в лазарете - у него разрыв мышцы на левой ноге. Из-за этого повреждения Эден пропустил матчи с "Уэской" (2:1) и "Хетафе" (2:0) и не вернется на поле еще две недели. Это означает, что и в первом матче 1/8 ЛЧ против "Аталанты" его ждать не стоит.