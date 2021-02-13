Примера, 23-й тур. Сельта начинает новую серию и увольняет тренера соперника

Если отображать выступление "Сельты" в текущем сезоне графически, то получится синусоида. В начале сезона восемь матчей без побед (при трех ничьих). После прохода на тренерский мостик Эдуардо Кудета - серия из семи матчей без поражений (только одна ничья, остальные победы). Затем встреча с "Реалом", которая все сломала - четыре поражения подряд. После неудачи в игре с "Бетисом" "Сельта" выдает серию из трех ничьих подряд. И вот наконец победа.

Собственно, о том, что "Сельту" не стоит вычеркивать из списка претендентов на шестое-седьмое место свидетельствует результат прошлого тура - а именно ничья с лидером "Атлетико". "Эльче" сейчас болтается в зоне вылета, поэтому небесно-голубые должны были наконец одержать долгожданную победу.

Хотя просто не было. "Эльче" первым провел акцентированную атаку, которая завершилась неплохим выстрелом Лукаса Боя (сейв голкипера). В середине тайма классный шанс упустил Рауль Гути, не попал в створ, пробивая слета. Но потому "Эльче" и плетется в хвосте, поскольку не реализует свои шансы. "Сельта" в этом компоненте на порядок лучше, ведь у нее есть кому завершать замыслы такого тонкого игрока как Нолито.

Перед перерывом хозяева нанесли двойной удар, который фактически определил победителя всего противостояния. Сначала Нолито эффектно (после заброса пас слета в разрез) вывел на свидание Санти Мину. А минуту спустя Нолито ускорился на разрезной пас Аспаса и вывел на пустые ворота Браиса Мендеса.

После перерыва голкипер Рубен Бланко решил усложнить жизнь своей команде - стараясь не допустить углового, он подарил мяч Карильо, а тот в свою очередь нашел перед пустыми воротами Ригони. Впрочем, на 68-й минуте Мина вернул преимущество в два мяча, классно замкнув подачу с фланга от Солари.

3: 1 - "Сельта" продолжила серию без поражений уже до четырех матчей и, возможно, начала очередную победную серию. Команда из Виго поднялась на девятое место (до шестого - шесть очков). "Эльче" взамен после игры уволил Хорхе Алмирона с должности главного тренера.

Примера. 23-й тур

12 февраля. Виго. "Эстадио де Балаидос"

"Сельта" - "Эльче" 3:1

Голы: Мина 45, Мендес 45 + 2, Мина 68 - Ригони 50