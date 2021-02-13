Эльче уволил главного тренера после 16 туров без побед

"Эльче" объявил об увольнении главного тренера команды Хорхе Альмирона.

Последней каплей для боссов клуба стало вчерашнее поражение от "Сельты" (1:3). Эта игра стала для "бело-зеленых" 16-й без побед в чемпионате кряду.

После 21-го тура "Эльче" идёт в зоне вылета с 18 очками в активе.

Альмирон работал в клубе с августа прошлого года и продержался у руля команды 24 игры – 5 побед, 9 ничьих при 10 поражениях.