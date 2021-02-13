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Эльче уволил главного тренера после 16 туров без побед
Хорхе Альмирон покинул свой пост
RTVE
"Эльче" объявил об увольнении главного тренера команды Хорхе Альмирона.
Последней каплей для боссов клуба стало вчерашнее поражение от "Сельты" (1:3). Эта игра стала для "бело-зеленых" 16-й без побед в чемпионате кряду.
После 21-го тура "Эльче" идёт в зоне вылета с 18 очками в активе.
Альмирон работал в клубе с августа прошлого года и продержался у руля команды 24 игры – 5 побед, 9 ничьих при 10 поражениях.
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Источник:ФК Эльче
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