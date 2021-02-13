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Барселона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Алавес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Как среагирует Барселона на поражение в Кубке от "Севильи"? Удастся ли в хорошем настроении подойти к поединку Лиги чемпионов против ПСЖ? Зависит от матча 23-го тура Примеры "Барселона" - "Алавес".

Матч состоится 13.02.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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