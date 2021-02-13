Барселона - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Как среагирует Барселона на поражение в Кубке от "Севильи"? Удастся ли в хорошем настроении подойти к поединку Лиги чемпионов против ПСЖ? Зависит от матча 23-го тура Примеры "Барселона" - "Алавес".

Матч состоится 13.02.2021 в 22:00. Онлайн прямая текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

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