Пьянич и Дест могут сыграть с Алавесом

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич и фулбек Серджиньо Дест восстановились после травм и готовы принять участие в игре 23-го тура против "Алавеса".

В то же время медики не разрешили Мартину Брэйтэйту вернуться в игру. Он вместе с Пике, Фати, Роберто и Коутиньо остаётся в лазарете.

"Барселона" примет "Алавес" сегодня. Встреча начнётся в 22:00.