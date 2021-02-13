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Пьянич и Дест могут сыграть с Алавесом
Оба успели восстановиться к игре
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич и фулбек Серджиньо Дест восстановились после травм и готовы принять участие в игре 23-го тура против "Алавеса".
В то же время медики не разрешили Мартину Брэйтэйту вернуться в игру. Он вместе с Пике, Фати, Роберто и Коутиньо остаётся в лазарете.
???? SQUAD LIST— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2021
⚽ #BarçaAlaves pic.twitter.com/55cSlyEaDq
"Барселона" примет "Алавес" сегодня. Встреча начнётся в 22:00.
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