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Реал просит Рамоса и Васкеса уменьшить финансовые аппетиты ради 30 млн евро зарплаты Бэйла

Испания
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Нелогичные приоритеты от мадридцев

Реал просит Рамоса и Васкеса уменьшить финансовые аппетиты ради 30 млн евро зарплаты Бэйла

soccerladuma.co.za

Новина українською

Как ранее сообщалось, наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не планирует продолжать арендное соглашение с Гаретом Бэйлом, контракт которого принадлежит мадридскому "Реалу". Это значит, что в следующем сезоне "сливочные" должны будут заплатить 30 млн евро до выплаты налогов валлийцу. Также существует опция разрыва соглашения, однако испанский клуб все равно должен будет заплатить полную сумму Бэйлу.

Из-за этого "Реал" хочет снизить зарплату для Серхио Рамоса и Лукса Васкеса при возобновлении соглашения, ведь в обоих оно заканчивается в конце текущего сезона. Сейчас защитник зарабатывает около 11,5 млн евро в год, а полузащитник – 3,5 млн "чистыми".

Похожим бременем для "сливочных" есть и Эден Азар, который получает 28 млн евро до выплаты налогов. Огня в ситуацию поддает то, что Рамос играет на уколах, а бельгиец считает, что травмы - это хороший шанс провести время с семьей.

Также испанский защитник не понимает, почему клуб при кризисной ситуации планирует подписание Эрлинга Голанда, Килиана Мбаппе и Эдуарду Камавинги.

Если Рамос уйдет, то "Реалу" нужно искать нового центрального защитника похожего уровня. Однако и здесь не все так просто. Тот же Давид Алаба хочет получать в год около 22 млн евро.

В этом сезоне на счету Азара и Бейла по 13 и 15 матчей соответственно. Рамос провел 18 поединков, а Васкес 23 встречи.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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