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Селюк: Эра Месси подходит к концу
Смелое заявление от украинца
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал текущую ситуацию на счет Лионеля Месси и "Барселоны":
“Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду – отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?
– Скажу так, лучше иметь 500 млн евро, как Месси, чем 500 млн подписчиков, как Роналду.
Неплохо сказано! Смотрел на днях “Севилья” – “Барселона”. “Барса” в таком кризисе – ни одного момента за всю игру.
– 7 марта пройдут выборы президента “Барселоны”, и тогда будет выработана стратегия развития клуба. Но очевидно, что в "Барсе" сейчас идет смена поколений, смена курса. На это нужно время. И, увы, эра Месси тоже подходит к концу”, - сказал агент.
В этом сезоне аргентинец провел 27 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 17 голов и семь ассистов. В среднем он делает одно результативное действие за 98 минут. Напомним, что контракт 33-летнего Лео с каталонцами истекает в конце этого сезона.
Также отметим, что в начале этого года аналитический портал Transfermsrkt снизил ориентировочную стоимость игрока с 100 млн до 80 млн евро, что является самым низким ценником на Месси за более чем 10 лет.
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