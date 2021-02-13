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Селюк: Эра Месси подходит к концу

Испания
(2 голосов)

Смелое заявление от украинца

Селюк: Эра Месси подходит к концу

Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал текущую ситуацию на счет Лионеля Месси и "Барселоны":

Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду – отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?

– Скажу так, лучше иметь 500 млн евро, как Месси, чем 500 млн подписчиков, как Роналду.

Неплохо сказано! Смотрел на днях “Севилья” – “Барселона”. “Барса” в таком кризисе – ни одного момента за всю игру.

– 7 марта пройдут выборы президента “Барселоны”, и тогда будет выработана стратегия развития клуба. Но очевидно, что в "Барсе" сейчас идет смена поколений, смена курса. На это нужно время. И, увы, эра Месси тоже подходит к концу”, - сказал агент.

В этом сезоне аргентинец провел 27 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 17 голов и семь ассистов. В среднем он делает одно результативное действие за 98 минут. Напомним, что контракт 33-летнего Лео с каталонцами истекает в конце этого сезона.

Также отметим, что в начале этого года аналитический портал Transfermsrkt снизил ориентировочную стоимость игрока с 100 млн до 80 млн евро, что является самым низким ценником на Месси за более чем 10 лет.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
СовСпорт

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
13.02.2021 в 18:27
Селюк - это фамилия такая?
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