Селюк: Эра Месси подходит к концу

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал текущую ситуацию на счет Лионеля Месси и "Барселоны":

“Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду – отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?

– Скажу так, лучше иметь 500 млн евро, как Месси, чем 500 млн подписчиков, как Роналду.

Неплохо сказано! Смотрел на днях “Севилья” – “Барселона”. “Барса” в таком кризисе – ни одного момента за всю игру.

– 7 марта пройдут выборы президента “Барселоны”, и тогда будет выработана стратегия развития клуба. Но очевидно, что в "Барсе" сейчас идет смена поколений, смена курса. На это нужно время. И, увы, эра Месси тоже подходит к концу”, - сказал агент.