Примера. 23-й тур. Атлетико доминирует и побеждает Гранаду

В 22-м туре "Атлетико" потерял очки в матче с "Сельтой", и мы тогда говорили о кадровом кризисе. Ведь Диего Симеоне в том поединке мог распоряжаться только восемью запасными игроками. Однако восемь резервистов – это еще не предел проблем. Сегодня заявка "Атлетико" оказалась еще меньше: лишь шесть футболистов на скамейке.

Очевидно было, что Диего Симеоне должен полагаться на тех, кто выходит в основе. А здесь и Луис Суарес, и Феррейра Карраско, и Сауль Ньигес. Однако MVP поединка стал Маркос Льоренте – гол и голевая передача, одна из самых высоких оценок в составе "матрасников".

Вообще, победа "Атлетико", несмотря на минимальную разницу в количестве голов, абсолютно закономерна. Гости доминировали в контексте контроля мяча, больше били по воротам, выиграли больше единоборств, качественнее распоряжались мячом. А показатели отбора вообще впечатляют: "Гранада" девять раз успешно отобрала мяч, тогда как "Атлетико" – 26. Попыток у "матрасников" было 35. Неудивительно, что футболисты "Гранады" не заработали ни одной желтой, тогда как у мадридцев пять предупреждений.

Так вот о Льоренте. На 63-й минуте Маркос отлично пробил с линии штрафной под штангу – сугубо индивидуальный гол. А чуть более чем за десть минут Льоренте ассистировал Корреа, который забил не без помощи рикошета.

Между этим "Гранада" отличилась благодаря хорошо разыгранному угловому, но это был один-единственный удар в створ ворот от "насридов". На очки команда Диего Мартинеса не заслужила, а вот "Атлетико" показал, что осечка с "Сельтой" не выбила команду из колее.

Борьба продолжается. И "Атлетико" продолжает в этой борьбе задавать темп.

Фото - La Liga

Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"

"Гранада" - "Атлетико" 1:2

Голы: Янгел Эррера 66 - Маркос Льоренте 63, Анхель Корреа 74

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Домингош Кина 79), Герман Санчес, Ян Брис Этеки (Янгел Эррера 58), Дарвин Мачис (Альберто Соро 79), Карлос Нева, Анхель Монторо (Максим Гоналон 69), Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Хорхе Молина, Роберт Кенеди (Антонио Пуэртас 69)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа (Шиме Врсалько 46), Луис Суарес, Анхель Корреа, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Коке, Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо

Предупреждения: Луис Суарес 39, Сауль Ньигес 43, Стефан Савич 77, Коке 88, Янник Феррейра Карраско 90