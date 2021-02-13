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Бэйл и Иско летом будут выставлены на трансфер
У Зидана нету планов на игроков
EFE
Мадридский "Реал" не рассчитывает на Гарета Бэйла и Иско и летом выставит их на трансферный рынок. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо недоволен игрой валлийца в команде, поэтому лондонцы не будут продолжать арендное соглашение, которое действует между клубами до конца текущего сезона. С сентября прошлого года Бэйл провел за "шпор" всего 783 минуты в 15 матчах, записав в свой актив четыре гола. Контракт с мадридцами у игрока действует до окончания следующего сезона.
Иско не получает много игровой практики и всего четыре раза появился в стартовом составе "Реала" в текущем сезоне. Всего на его счету 487 минут в 15-ти матчах и всего одно результативноя действие - ассист в поединке против "Гранады". Клуб с игроком связанные соглашением еще на полтора года.
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