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Примера. 23-й тур. Очередная сухая победа Севильи
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La Liga
Крепкая защита – это уже фирменная особенность "Севильи". Меньше, чем команда Хулена Лопетеги, пропускает только мадридский "Атлетико". Сегодняшний сухой матч против "Уэски" – уже седьмой подряд без пропущенных мячей.
И уже шестая в чемпионате победа со счетом 1:0. "Севилья" научилась добывать результат прагматично и рационально, хотя в сегодняшнем поединке можно было рассчитывать на большее количество голов. Четырнадцать ударов – это тот показатель, которого вполне может хватить для уверенной победы. Другое дело, что "Севилья" лишь четыре раза попала в створ. Тогда как "Уэска" нанесла пять точных ударов из девяти общих.
Не забил Рафа Мир – в этом проблема для "Уэски". Лидер атак арагонцев трижды бил по воротам, но все напрасно. А других героев в составе гостей не нашлось. Тогда как "Севилья" организовала взятие ворот усилиями Алейша Видаля (предголевой пас), Оливера Торреса (голевой пас) и Мунира (результативный удар).
Отличный отрезок в исполнении "Севильи". Команда Хулена Лопетеги готова к возобновлению Лиги чемпионов.
Фото - La Liga
Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Уэска" 1:0
Гол: Мунир Эль-Хаддади 57
"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес, Карим Рекик, Иван Ракитич (Хоан Хордан 65), Алейш Видаль (Жюль Кунде 81), Неманья Гудель, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 65), Мунир Эль-Хаддади, Диего Карлос, Оливер Торрес (Фернандо Франсиско Режес 81), Алехандро Гомес (Сусо 75)
"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия (Давид Феррейро 60), Пабло Маффео, Рафаэль Мир, Синдзи Окадзаки (Дани Эскриче 60), Хавьер Галан, Хорхе Пулидо (Серхио Гомес 81), Микель Рико (Хуан Карлос 81), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Гастон Сильва (Пабло Инсуа 16)
Предупреждения: Люк де Йонг 63, Юссеф Эн-Несири 87, Яссин Буну 90 - Идрисса Думбия 40, Рафаэль Мир 51, Хавьер Галан 63, Пабло Инсуа 80
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