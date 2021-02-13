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Реал - Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.02.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
"Реал" в первом круге уступил "Валенсии" 1:4, три гола "Лос Чес" оформили с пенальти. Поэтому, отчетную встречу, которая состоится 14.02.2021, можно называть принципиальной.
Начало матча – 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн матч 23-го тура Примеры "Реал" - "Валенсия"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga 1.
Смотреть матч онлайн
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