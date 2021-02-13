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Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!

Испания
(1 голосов)

Яркая победа блаугранас

Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Алавес" 5:1
Голы: Тринкао 29, Лионель Месси 45+1, Тринкао 74, Лионель Месси 75, Эктор Фирпо 80 - Луис Роха 57

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Самуэль Юмтити 46), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле 81), Тринкао, Френки де Йонг (Миралем Пьянич 72), Эктор Фирпо, Илайкс Мориба Курума (Педри 64), Оскар Мингеза Гарсия (Сержиньо Дест 72), Рики Пуч

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Родриго Батталья, Лукас Перес (Борха Сайнс 81), Хоселу (Дейверсон Брум 81), Иньиго Кордоба (Луис Роха 46), Эдгар Мендес, Томас Пина (Пере Понс 72), Флорьян Лежён, Альберто Родригес, Мартин Агиррегарибия Падилья (Виктор Лагуардия 46)

Предупреждения: Мартин Агиррегарибия Падилья 17, Альберто Родригес 53

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (4)
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lucky_guy
14.02.2021 в 00:02
С победой барсюки! Как обычно не без ложки дегтя, но все же победа на родном Камп Ноу, на котором Барса нынче редко появляется. Креатив Барселони подвешен на Месси и трудно представить как создать моменты без него. Очень радует Пуч, отлично двигается и работает с мячем, надеюсь к концу сезона станет основным, для этого нужно сдвинуть стоячего Бускетса. Тринкао забивает дважды, но моментами теряется, Гризманн тоже самое, но не забивает ;(
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.02.2021 в 23:54
Шикарна гра Барси! Знов отримуєш естетичне задоволення від неї! Браво!
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
13.02.2021 в 23:55
Коли суперник грає в піддавки
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0
-1
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Blackboria (Тернопіль)
13.02.2021 в 23:57
Дебіл ти, Вітя
0
0


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