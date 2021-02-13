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Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!
Яркая победа блаугранас
La Liga
Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Алавес" 5:1
Голы: Тринкао 29, Лионель Месси 45+1, Тринкао 74, Лионель Месси 75, Эктор Фирпо 80 - Луис Роха 57
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Самуэль Юмтити 46), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле 81), Тринкао, Френки де Йонг (Миралем Пьянич 72), Эктор Фирпо, Илайкс Мориба Курума (Педри 64), Оскар Мингеза Гарсия (Сержиньо Дест 72), Рики Пуч
"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Родриго Батталья, Лукас Перес (Борха Сайнс 81), Хоселу (Дейверсон Брум 81), Иньиго Кордоба (Луис Роха 46), Эдгар Мендес, Томас Пина (Пере Понс 72), Флорьян Лежён, Альберто Родригес, Мартин Агиррегарибия Падилья (Виктор Лагуардия 46)
Предупреждения: Мартин Агиррегарибия Падилья 17, Альберто Родригес 53
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