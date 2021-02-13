Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!

С победой барсюки! Как обычно не без ложки дегтя, но все же победа на родном Камп Ноу, на котором Барса нынче редко появляется. Креатив Барселони подвешен на Месси и трудно представить как создать моменты без него. Очень радует Пуч, отлично двигается и работает с мячем, надеюсь к концу сезона станет основным, для этого нужно сдвинуть стоячего Бускетса. Тринкао забивает дважды, но моментами теряется, Гризманн тоже самое, но не забивает ;(