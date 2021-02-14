Шедевров Месси целых два. Барселона - Алавес 5:1. Обзор матча и видео голов

"Барселона" в 23-м туре Примеры вполне насладилась футболом. "Алавес" был побежден в изысканном стиле. Красивыми были не только голы, но и передачи. Однако все равно больше всего говорить будут о Месси – о его двух шедевральных ударах.

Собственно, смотрите, это действительно стоит внимания.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Алавес" 5:1

Голы: Тринкао 29, Лионель Месси 45+1, Тринкао 74, Лионель Месси 75, Эктор Фирпо 80 - Луис Роха 57