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Шедевров Месси целых два. Барселона - Алавес 5:1. Обзор матча и видео голов
Барселона - Алавес ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
La Liga
"Барселона" в 23-м туре Примеры вполне насладилась футболом. "Алавес" был побежден в изысканном стиле. Красивыми были не только голы, но и передачи. Однако все равно больше всего говорить будут о Месси – о его двух шедевральных ударах.
Собственно, смотрите, это действительно стоит внимания.
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Алавес" 5:1
Голы: Тринкао 29, Лионель Месси 45+1, Тринкао 74, Лионель Месси 75, Эктор Фирпо 80 - Луис Роха 57
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