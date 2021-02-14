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Шедевров Месси целых два. Барселона - Алавес 5:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона - Алавес ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Шедевров Месси целых два. Барселона - Алавес 5:1. Обзор матча и видео голов

La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в 23-м туре Примеры вполне насладилась футболом. "Алавес" был побежден в изысканном стиле. Красивыми были не только голы, но и передачи. Однако все равно больше всего говорить будут о Месси – о его двух шедевральных ударах.

Собственно, смотрите, это действительно стоит внимания.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Алавес" 5:1
Голы: Тринкао 29, Лионель Месси 45+1, Тринкао 74, Лионель Месси 75, Эктор Фирпо 80 - Луис Роха 57

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В статье: Барселона
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