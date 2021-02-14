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Реал рассматривает четырёх центрбеков на замену Рамосу
На случай ухода Серхио у клуба есть план Б
Eurosport
"Реал" рассматривает четырёх кандидатов на замену Серхио Рамосу, если клубу не удастся договориться о новом контракте с капитаном.
По информации AS, в шорт-лист сливочных входят Давид Алаба ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жюль Кунде ("Севилья") и Пау Торрес ("Вильярреал").
Алаба будет доступен летом в качестве свободного агента, но "сливочных" смущают финансовые запросы австрийца. Кулибали может быть доступен лишь в случае невыхода "Наполи" в Лигу Чемпионов – на фоне финансового кризиса они могут согласиться понизить ценник на игрока.
Кунде и Торрес привлекают клуб из-за того, что оба прекрасно знакомы с Ла Лигой и оцениваются в 50-55 миллионов евро, что существенно меньше рыночной стоимости того же Кулибали.
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