Реал рассматривает четырёх центрбеков на замену Рамосу

"Реал" рассматривает четырёх кандидатов на замену Серхио Рамосу, если клубу не удастся договориться о новом контракте с капитаном.

По информации AS, в шорт-лист сливочных входят Давид Алаба ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жюль Кунде ("Севилья") и Пау Торрес ("Вильярреал").

Алаба будет доступен летом в качестве свободного агента, но "сливочных" смущают финансовые запросы австрийца. Кулибали может быть доступен лишь в случае невыхода "Наполи" в Лигу Чемпионов – на фоне финансового кризиса они могут согласиться понизить ценник на игрока.

Кунде и Торрес привлекают клуб из-за того, что оба прекрасно знакомы с Ла Лигой и оцениваются в 50-55 миллионов евро, что существенно меньше рыночной стоимости того же Кулибали.