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Пьянич: Месси – это о волшебстве и поэзии, а Роналду сосредоточен на победах и голах
Миралему довелось поиграть с обоими
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич сравнил своего партнёра по команде Лионеля Месси с Криштиану Роналду, с которым он успел поиграть в "Ювентусе".
"Криштиану впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он концентрируется на собственных целях: голы, победы, статистика. Лео – это дар, это поэзия. Его игра впечатляет, это волшебство.
Месси сосредоточен на этом сезоне. Он очень хорошо знает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался в "Барсе". Если ты теряешь Лео, то теряешь многое. Это уникальный игрок", – цитирует Пьянича Telefoot.
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