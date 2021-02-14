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Пьянич: Месси – это о волшебстве и поэзии, а Роналду сосредоточен на победах и голах

Испания
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Миралему довелось поиграть с обоими

Пьянич: Месси – это о волшебстве и поэзии, а Роналду сосредоточен на победах и голах

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Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич сравнил своего партнёра по команде Лионеля Месси с Криштиану Роналду, с которым он успел поиграть в "Ювентусе".

"Криштиану впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он концентрируется на собственных целях: голы, победы, статистика. Лео – это дар, это поэзия. Его игра впечатляет, это волшебство.

Месси сосредоточен на этом сезоне. Он очень хорошо знает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался в "Барсе". Если ты теряешь Лео, то теряешь многое. Это уникальный игрок", – цитирует Пьянича Telefoot.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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