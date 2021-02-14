Реал - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в первом круге уступил "Валенсии" 1:4, три гола "Лос Чес" оформили с пенальти. Поэтому, отчетную встречу, которая состоится 14.02.2021, можно называть принципиальной.

Начало матча – 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

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