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Реал - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.02.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
La Liga
"Реал" в первом круге уступил "Валенсии" 1:4, три гола "Лос Чес" оформили с пенальти. Поэтому, отчетную встречу, которая состоится 14.02.2021, можно называть принципиальной.
Начало матча – 17:15. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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