Примера. 23-й тур. Реал Сосьедад нанес поражение Хетафе

Максимально прагматичный матч в исполнении "Реал Сосьедада". Баски нанесли по воротам соперника три удара, однажды попали в каркас, забили один гол и заставили вратаря соперника осуществить сейв. Причем, попадание в каркас и гол – это элементы одного момента, ведь Исак добил мяч в сетку после того, как снаряд отскочил от перекладины с удара Оярсабаля.

Уже в конце поединка с позиции один на один мог забить новичок "Реал Сосьедада" Карлос Фернандес, но спас Сория. Однако важен здесь даже не сам факт не реализации момента, а факт того, что на последних минутах встречи "Реал Сосьедад" при победном для себя счете держал мяч на половине поля соперника. "Хетафе" практически ничего у ворот Ремиро не создал: из четырех ударов ни одного попадания в створ не состоялось.

"Городские" проиграли третий раз подряд, пятый раз подряд покинули поле без победы, четвертый раз подряд – без забитого мяча. Черная полоса. Хуже не бывает.

Фото - La Liga

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Александер Исак 30

"Хетафе": Давид Сория, Эрик Кабако, Хайме Мата (Родригес Анхель 78), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера (Энес Унал 73), Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес (Такефуса Кубо 58), Неманья Максимович (Карлос Аленья 58), Софьян Чакла, Хуан Эрнандес (Франсиско Портильо 73)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Асьер Ильяраменди (Андер Гевара 88), Микель Мерино, Аднан Янузай (Кристиан Португес 74), Александер Исак (Карлос Фернандес 79), Начо Монреаль, Давид Сильва (Робен Ле Норман 87), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 79), Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

Предупреждения: Софьян Чакла 43, Хуан Эрнандес 71, Франсиско Портильо 77 - Кристиан Португес 89, Карлос Фернандес 90+1, Андер Барренечеа 90+2