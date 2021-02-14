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Бензема забил с начала прошлого сезона Ла Лиги 33 гола, больше только у Месси

Испания
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У аргентинца 40 мячей на этом временном промежутке

Бензема забил с начала прошлого сезона Ла Лиги 33 гола, больше только у Месси

Squawka Football

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В матче 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает "Валенсию".

Счет в поединке открыл форвард "сливочных" Карим Бензема - француз отметился забитым мячем уже на 12-й минуте встречи.

Таким образом, с начала прошлого сезона чемпионата Испании Бензема записал на свой счет 33 гола, больше только у лидера каталонской "Барселоны" Лионеля Месси - 40 мячей.

В текущем сезоне во всех турнирах 33-летний Карим принял участие в 27 матчах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Ла Лига
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