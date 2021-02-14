Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карвахаль вышел на поле впервые с 2-го января и снова получил травму
Испанец травмировался на 26-й минуте матча с "Валенсией"
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 2:0.
Правый защитник "сливочных" Даниэль Карвахаль начал этот поединок в стартовом составе команды Зинедина Зидана, но не смог доиграть встречу до конца. Испанец на 26-й минуте матча принимал мяч и начал хромать. Карвахаля заменил Лукас Васкес.
Примечательно, что это появление на поле стало первым для 29-летнего защитника со 2-го января.
В нынешнем сезоне Даниэль Карвахаль принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча
- Гвардиола: Все смеялись, когда я говорил о Гюндогане в нападении
- Данило Силва возвращается в Динамо
- Лунин тащит удары игроков Реала после пассов от Зидана. ВИДЕО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 22:35 Зарубежные Без Рамоса и Карвахаля, но с игроками молодежки. Реал объявил состав на ближайший матч
- 13:54 Зарубежные Без Месси на правом фланге, без Куртуа на воротах. Сборная сезона Ла Лиги | ДУБЛЬ-ВЭ #2
- 23:51 Зарубежные Примера. 25-й тур. Леванте - Реал 1:0. Щелчок по носу, или К Эль-Класико не готовы