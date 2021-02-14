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Карвахаль вышел на поле впервые с 2-го января и снова получил травму

Испания
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Испанец травмировался на 26-й минуте матча с "Валенсией"

Карвахаль вышел на поле впервые с 2-го января и снова получил травму

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В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 2:0.

Правый защитник "сливочных" Даниэль Карвахаль начал этот поединок в стартовом составе команды Зинедина Зидана, но не смог доиграть встречу до конца. Испанец на 26-й минуте матча принимал мяч и начал хромать. Карвахаля заменил Лукас Васкес.

Примечательно, что это появление на поле стало первым для 29-летнего защитника со 2-го января.

В нынешнем сезоне Даниэль Карвахаль принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 2 ассистами.

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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