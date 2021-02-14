Зидан: Прогресс в защите очевиден, игроки верят в то, что делают

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над "Валенсией" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

"Я этого не понимаю. Травм много, я волнуюсь. Меня как тренера беспокоит, когда я теряю игрока. У Карвахаля рецидив, мне его жаль. Я расстроен, потому что он очень важен для нас. Я не могу объяснить причины травм. Надеюсь, что его повреждение незначительное. Посмотрим, сколько он пропустит".