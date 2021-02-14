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Зидан: Прогресс в защите очевиден, игроки верят в то, что делают
Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "летучими мышами"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после
"Я этого не понимаю. Травм много, я волнуюсь. Меня как тренера беспокоит, когда я теряю игрока. У Карвахаля рецидив, мне его жаль. Я расстроен, потому что он очень важен для нас. Я не могу объяснить причины травм. Надеюсь, что его повреждение незначительное. Посмотрим, сколько он пропустит".
Также наставник "сливочных" высказался насчет шансов "Реала" на титул.
"Мы будем продолжать и не планируем оглядываться на других. Прогресс в защите очевиден, потому что игроки верят в то, что делают. В розыгрыше еще 45 очков, посмотрим, что произойдет", – рассказал француз.
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