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Зидан: Прогресс в защите очевиден, игроки верят в то, что делают

Испания
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Наставник "сливочных" подвел итоги победы над "летучими мышами"

Зидан: Прогресс в защите очевиден, игроки верят в то, что делают

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над "Валенсией" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

"Я этого не понимаю. Травм много, я волнуюсь. Меня как тренера беспокоит, когда я теряю игрока. У Карвахаля рецидив, мне его жаль. Я расстроен, потому что он очень важен для нас. Я не могу объяснить причины травм. Надеюсь, что его повреждение незначительное. Посмотрим, сколько он пропустит".

Также наставник "сливочных" высказался насчет шансов "Реала" на титул.

"Мы будем продолжать и не планируем оглядываться на других. Прогресс в защите очевиден, потому что игроки верят в то, что делают. В розыгрыше еще 45 очков, посмотрим, что произойдет", – рассказал француз.

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В статье: Валенсия (Испания) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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