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Кроос: Реал не может сильно ошибаться, чтобы иметь шанс на чемпионство

Испания
(1 голосов)

Немец подвел итоги победы над "Валенсией"

Кроос: Реал не может сильно ошибаться, чтобы иметь шанс на чемпионство

Faisal HQ

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал победу над "Валенсией" в матче 23-го тура Ла Лиги.

"После каждого матча у нас должно становиться на 3 очка больше. Это наша главная цель. Мне нравится забивать, хоть у меня есть и другие задачи в команде. Но гол – это неплохо. Мы очень беспокоимся из-за травм, потому что выбыли важные игроки. Ситуация Карвахаля неприятная, так как он только что восстановился".

Также немецкий хавбек высказался насчет шансов "сливочных" на титул чемпиона Испании.

"Даже если мы выиграем в каждом матче, этого может быть недостаточно. Мы не можем сильно ошибаться, чтобы иметь шанс выиграть чемпионат", – рассказал Кроос.

На данный момент "Реал" имеет в своем активе 49 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. У первого "Атлетико" на 5 баллов больше и 2 матча в запасе.

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В статье: Тони Кроос Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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