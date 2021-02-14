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Дембеле: Месси - лучший в истории. Он отдает лучший пас, выводит на лучшую позицию
Француз лестно отозвался об игре аргентинца
fcbarcelonanoticias.com
Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
"Лео – гений, лучший игрок в истории футбола. Для меня играть с ним – привилегия и честь. Он вдохновлял меня в детстве и продолжает делать это сейчас.
Я с детства болел за "Барсу", поэтому иметь возможность играть с Месси – это что-то уникальное.
Он всегда отдает лучший пас, он всегда выводит тебя на лучшую позицию. Он лучший игрок в истории футбола", – рассказал француз.
Во вторник, 16-го января "Барса" примет "ПСЖ" на "Камп Ноу" в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.
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