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Дембеле: Месси - лучший в истории. Он отдает лучший пас, выводит на лучшую позицию

Испания
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Дембеле: Месси - лучший в истории. Он отдает лучший пас, выводит на лучшую позицию

fcbarcelonanoticias.com

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Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Лео – гений, лучший игрок в истории футбола. Для меня играть с ним – привилегия и честь. Он вдохновлял меня в детстве и продолжает делать это сейчас.

Я с детства болел за "Барсу", поэтому иметь возможность играть с Месси – это что-то уникальное.

Он всегда отдает лучший пас, он всегда выводит тебя на лучшую позицию. Он лучший игрок в истории футбола", – рассказал француз.

Во вторник, 16-го января "Барса" примет "ПСЖ" на "Камп Ноу" в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Marca

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