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Хавбек Барселоны: Не знаю, почему у меня недостаточно практики – раньше я всегда играл в основе
В Турине было так
Chatsports
Полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич прокомментировал объем своей игровой практики в новом клубе. Цитирует 30-летнего боснийца портал Goal.com со ссылкой на Telefoot.
"Я всегда играл в основе во всех бывших командах, при всех тренерах было именно так – никогда не встречался с подобным. Это непросто. Я не знаю точно, почему у меня нет достаточного количества игрового времени, я просто буду продолжать упорно трудиться. Поймите, нужно уважать тренерские решения, даже если я где-то не согласен с ними. Хочу оставить свой след в "Барселоне".
Напомним, Миралем переехал в Каталонию из "Ювентуса". В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" в 24 матчах, из них только в половине он вышел с первых минут.
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