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Контракт близко? Рамос был замечен за теплой беседой с боссами Реала во время матча с Валенсией

Испания
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Дал повод для СМИ

Контракт близко? Рамос был замечен за теплой беседой с боссами Реала во время матча с Валенсией

AS

Новина українською

На фоне переговоров капитана "Реала" Серхио Рамоса и руководства "королевского клуба" по поводу обновления трудового договора, фотографы успели запечатлеть лидера "меренг" за беседой с боссами "сливочных".

Напомним, вчера коллектив Зидана обыграл "Лос Чес" (2:0) и вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Президент "Реала" Флорентино Перес не посетил поединок, однако издание AS сообщает, что Рамос все равно провел неформальный диалог с директорами клуба в перерыве встречи. Источник считает, что переговоры по новому контракту увенчаются успехом. Соглашение будет продлено еще на 2 года.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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