Вторая подряд легкая. Реал - Валенсия 2:0. Обзор матча и видео голов

"Реал" одержал вторую подряд легкую победу. Ранее в отложенном матче первого тура мадридцы справились с "Хетафе", а вчера не дали шансов "Валенсии". Хотя здесь следует говорить не о выдающейся игре мадридцев, а о провале "Лос Чес". "Валенсия" не предложила сопернику никаких аргументов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 23-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Валенсия" 2:0

Голы: Карим Бензема 12, Тони Кроос 42