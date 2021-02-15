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Вторая подряд легкая. Реал - Валенсия 2:0. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Валенсия ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Вторая подряд легкая. Реал - Валенсия 2:0. Обзор матча и видео голов

La Liga

UA-Футбол
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"Реал" одержал вторую подряд легкую победу. Ранее в отложенном матче первого тура мадридцы справились с "Хетафе", а вчера не дали шансов "Валенсии". Хотя здесь следует говорить не о выдающейся игре мадридцев, а о провале "Лос Чес". "Валенсия" не предложила сопернику никаких аргументов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 23-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Валенсия" 2:0
Голы: Карим Бензема 12, Тони Кроос 42

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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