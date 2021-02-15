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Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит
Скрытный аргентинец
vbetnews
Тим Куман, сын главного тренера каталонской "Барселоны", рассказал журналистам, что до сих пор не познакомился с капитаном команды Лионеле Месси. Цитирует отпрыска голландца Voetbal Zone.
"Действительно, этого еще не произошло. Месси реально живет инкогнито, Лионеля никто не видит. Однажды я высадил отца у дома аргентинца, знаю, что они беседовали на кухне. Приятно видеть, как Рональд Куман не то, чтобы нервничает, но с нетерпением ждет диалога с Лионелем".
Напомним, контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. На футболиста претендуют "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".
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