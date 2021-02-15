Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит

Тим Куман, сын главного тренера каталонской "Барселоны", рассказал журналистам, что до сих пор не познакомился с капитаном команды Лионеле Месси. Цитирует отпрыска голландца Voetbal Zone.

"Действительно, этого еще не произошло. Месси реально живет инкогнито, Лионеля никто не видит. Однажды я высадил отца у дома аргентинца, знаю, что они беседовали на кухне. Приятно видеть, как Рональд Куман не то, чтобы нервничает, но с нетерпением ждет диалога с Лионелем".

Напомним, контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. На футболиста претендуют "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".