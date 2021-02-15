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Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит

Испания
(7 голосов)

Скрытный аргентинец

Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит

vbetnews

Новина українською

Тим Куман, сын главного тренера каталонской "Барселоны", рассказал журналистам, что до сих пор не познакомился с капитаном команды Лионеле Месси. Цитирует отпрыска голландца Voetbal Zone.

"Действительно, этого еще не произошло. Месси реально живет инкогнито, Лионеля никто не видит. Однажды я высадил отца у дома аргентинца, знаю, что они беседовали на кухне. Приятно видеть, как Рональд Куман не то, чтобы нервничает, но с нетерпением ждет диалога с Лионелем".

Напомним, контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года. На футболиста претендуют "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Voetbal Zone

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Комментарии (2)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
15.02.2021 в 14:37
Ліонеля ніхто не бачить - Тім Куман
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+5
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.02.2021 в 14:27
Мессі реально живе інкогніто, Ліонеля ніхто не бачить. а як же дуріан з Шепетівки... образиться?
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+6
0


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