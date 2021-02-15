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Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Испания
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Футболист травмировался во время матча с Валенсией

Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за травмы

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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму, пишет официальный сайт испанского клуба.

В воскресенье, 14 февраля, футболист захромал на 26-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0) и не смог продолжить игру.

На медобследовании у 29-летнего испанца диагностировали повреждение правого бедра с поражением сухожилия.

По данным Goal, правый защитник мадридцев пропустит не меньше месяца.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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