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Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Футболист травмировался во время матча с Валенсией
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму, пишет официальный сайт испанского клуба.
В воскресенье, 14 февраля, футболист захромал на 26-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0) и не смог продолжить игру.
На медобследовании у 29-летнего испанца диагностировали повреждение правого бедра с поражением сухожилия.
По данным Goal, правый защитник мадридцев пропустит не меньше месяца.
Real Madrid right-back Dani Carvajal will be out for at least one month with a thigh injury ???? pic.twitter.com/8Hd3cA9MWq— Goal (@goal) February 15, 2021
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