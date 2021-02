Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил травму, пишет официальный сайт испанского клуба.

В воскресенье, 14 февраля, футболист захромал на 26-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0) и не смог продолжить игру.

На медобследовании у 29-летнего испанца диагностировали повреждение правого бедра с поражением сухожилия.

По данным Goal, правый защитник мадридцев пропустит не меньше месяца.

