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Дембеле: Мне очень нравится, как Куман управляет командой
Усман доволен работой нидерландского специалиста
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле высказался о главном тренере команды Рональде Кумане. По словам французского форварда, команде нравится работать с нидерландским специалистом.
"Наша команда сейчас находится в идеальной физической форме. Честно скажу, мне очень нравится, как Куман управляет командой, уделяя время всем и каждому. Все очень довольны приходом нового наставника и тем, как он работает. Мы будем продолжать в том же духе. Позади половина сезона, у нас есть несколько важных задач. Сделаем всё возможное, чтобы пополнить свою коллекцию трофеев", — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.
57-летний Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. По итогам 22 туров Примеры каталонцы набрали 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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