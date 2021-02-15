Дембеле: Мне очень нравится, как Куман управляет командой

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле высказался о главном тренере команды Рональде Кумане. По словам французского форварда, команде нравится работать с нидерландским специалистом.

"Наша команда сейчас находится в идеальной физической форме. Честно скажу, мне очень нравится, как Куман управляет командой, уделяя время всем и каждому. Все очень довольны приходом нового наставника и тем, как он работает. Мы будем продолжать в том же духе. Позади половина сезона, у нас есть несколько важных задач. Сделаем всё возможное, чтобы пополнить свою коллекцию трофеев", — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.

57-летний Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. По итогам 22 туров Примеры каталонцы набрали 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице.