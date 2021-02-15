Испания
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Пике приступил к тренировкам в общей группе
Защитник сможет помочь своей команде в матче с ПСЖ
Защитник "Барселоны" в понедельник, 16 февраля, вернулся к занятиям в общей группе, сообщается на сайте каталонского клуба.
34-летний испанец сможет выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (16 февраля), если попадет в заявку на игру.
21 ноября прошлого года Пике был заменен из-за травмы в матче 10-го тура ла лиги с "Атлетико" (0:1). Тогда защитник повредил связки коленного сустава.
В текущем сезоне Пике провел 10 матчей за сине-гранатовых и забил один гол.
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