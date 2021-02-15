Старридж может вернуться в АПЛ

Экс-нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может вернуться в английскую Премьер-лигу. Возможность подписания 31-летнего британского форварда рассматривает "Ньюкасл Юнайтед", сообщает 90min.

Главный бомбардир "Ньюкасла" Каллум Уилсон, который забил 10 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ, получил травму подколенного сухожилия. Игрок может пропустить около двух месяцев, а из центральных нападающих в распоряжении Стива Брюса, предпочитающего играть в двух форвардов, остаются лишь Энди Кэрролл, Дуайт Гейл и Жоэлинтон. В связи с этим "сороки" хотят добавить вариативности в свою линию нападения и рассматривают вариант подписания Старриджа.

Дэниел с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий "Трабзонспор". Сам англичанин считает, что находится в хорошей форме и сможет достойно вернуться в АПЛ.