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Старридж может вернуться в АПЛ
Игроком интересуется Ньюкасл
Экс-нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может вернуться в английскую Премьер-лигу. Возможность подписания 31-летнего британского форварда рассматривает "Ньюкасл Юнайтед", сообщает 90min.
Главный бомбардир "Ньюкасла" Каллум Уилсон, который забил 10 голов в нынешнем розыгрыше АПЛ, получил травму подколенного сухожилия. Игрок может пропустить около двух месяцев, а из центральных нападающих в распоряжении Стива Брюса, предпочитающего играть в двух форвардов, остаются лишь Энди Кэрролл, Дуайт Гейл и Жоэлинтон. В связи с этим "сороки" хотят добавить вариативности в свою линию нападения и рассматривают вариант подписания Старриджа.
Дэниел с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий "Трабзонспор". Сам англичанин считает, что находится в хорошей форме и сможет достойно вернуться в АПЛ.
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