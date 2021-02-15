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Рамос точно покинет Реал, но есть два вопроса - источник

Испания
(1 голосов)

Одно из них - куда идти дальше

Рамос точно покинет Реал, но есть два вопроса - источник

Getty

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Ведущий шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос покинет клуб, сообщает AS.

Он идет. Но большой вопрос состоит в том, когда Серхио Рамос объявит об этом и скажет, куда перейдет, - заявил Педрероль.

Летом у Серхио Рамоса завершается срок контракта с "Реалом". Сейчас он может начинать переговоры с другими клубами.

Шоу El Chiringuito известно инсайдами из мира футбола. Именно оно первым сообщило об уходе из мадридского клуба Криштиану Роналду в 2018 году.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
15.02.2021 в 20:05
Хосеп nидартроль и не догадывается, что нормальным клубам он пихуй, а € он ещё подоит с Реала.
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