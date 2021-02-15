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Рамос точно покинет Реал, но есть два вопроса - источник
Одно из них - куда идти дальше
Getty
Ведущий шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль заявил, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос покинет клуб, сообщает AS.
Он идет. Но большой вопрос состоит в том, когда Серхио Рамос объявит об этом и скажет, куда перейдет, - заявил Педрероль.
Летом у Серхио Рамоса завершается срок контракта с "Реалом". Сейчас он может начинать переговоры с другими клубами.
Шоу El Chiringuito известно инсайдами из мира футбола. Именно оно первым сообщило об уходе из мадридского клуба Криштиану Роналду в 2018 году.
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