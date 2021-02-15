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Луис Суарес не собирался задерживаться в Атлетико - известна опция по контракту нападающего

Испания
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И клуб не был против

Луис Суарес не собирался задерживаться в Атлетико - известна опция по контракту нападающего

Новина українською

В контракте 34-летнего уругвайского нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса есть опция, которая позволяет ему разорвать контракт в одностороннем порядке до 30 июня. Хотя соглашение, подписанное прошлым летом, будет действовать до лета 2022 года.

Его, как сообщает Marca, включили в договор на тот случай, если Суарес не сможет адаптироваться в команде.

Впрочем, сам игрок абсолютно всем доволен и приятно удивлен командой, клубом и атмосферой в коллективе. Он лидирует в гонке бомбардиров Примеры с 16 голами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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