Фанаты Барселоны атаковали президента ПСЖ

Болельщики испанской "Барселоны" встретили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи возле гостиницы в городе. Сюда парижский клуб прилетел на поселение накануне матча Лиги чемпионов.

Фанаты несколько раз воскликнули оскорбления в адрес катарского владельца французского клуба.

Его обзывали "козлом" и "сукиным сыном".

Кроме того, прозвучала фраза: "Не трогай Месси, вор!".

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