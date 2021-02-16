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Фанаты Барселоны атаковали президента ПСЖ

Испания
(1 голосов)

"Теплая" встреча наспуганных "уходом" Месси

Фанаты Барселоны атаковали президента ПСЖ

Rex Features

Новина українською

Болельщики испанской "Барселоны" встретили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи возле гостиницы в городе. Сюда парижский клуб прилетел на поселение накануне матча Лиги чемпионов.

Фанаты несколько раз воскликнули оскорбления в адрес катарского владельца французского клуба.

Его обзывали "козлом" и "сукиным сыном".

Кроме того, прозвучала фраза: "Не трогай Месси, вор!".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
16.02.2021 в 00:11
Дикий народ, каталонцы...
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0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.02.2021 в 00:50
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+2
0


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