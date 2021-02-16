Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Барселоны атаковали президента ПСЖ
"Теплая" встреча наспуганных "уходом" Месси
Rex Features
Болельщики испанской "Барселоны" встретили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи возле гостиницы в городе. Сюда парижский клуб прилетел на поселение накануне матча Лиги чемпионов.
Фанаты несколько раз воскликнули оскорбления в адрес катарского владельца французского клуба.
Его обзывали "козлом" и "сукиным сыном".
Кроме того, прозвучала фраза: "Не трогай Месси, вор!".
????Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 15, 2021
❌ "Deja a Messi, LADRÓN"
???? #Golazo pic.twitter.com/OJQbom0sEI
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит
- Десна усилится бывшим защитником Зари - источник
- Примера. 23-й тур. Барселона - Алавес 5:1. И зачем было нервничать?!
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО