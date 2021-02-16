Примера. 23-й тур. Атлетик впервые после прихода Тораля не пропустил

"Кадис" "Атлетику" не соперник. Команды из разных весовых категорий. В первом круге, правда, новичок лиги победил басков, но тот матч (и результат) вряд ли может быть показательным. "Кадис" тогда прыгал выше головы, а "Атлетик" не поражал стабильностью.

Другое дело – сейчас, когда коллектив из Бильбао возглавляет Марселино Тораль. Под руководством нового тренера баски проиграли только два поединка (оба "Барселоне"), выиграли Суперкубок, дошли до полуфинала Кубка Испании, сохраняя хорошие шансы на финал. Но один нюанс Марселино Тораля все же беспокоил: его команда никак не могла сыграть на ноль в защите.

И вот сегодня этот гештальт удалось закрыть. Несмотря на то, что "Кадис" более десяти раз бил по воротам Унай Симона, нельзя сказать, что на гол хозяева наработали. Слишком беспечными были их атаки. А вот баски забивали на любой вкус: с выхода один на один, прямым ударом со штрафного, после индивидуального прохода в штрафной площади, маневром за спинами защитников и тому подобное. "Атлетик" победил второй раз за последние пять туров – и во второй раз с крупным счетом.

Ну а "Кадис" пропускает четыре гола уже в третьем матче подряд. И где же хваленый "автобус"?

Фото - La Liga

Кадис. "Рамон де Карранза"

"Кадис" - "Атлетик" 0:4

Голы: Алехандро Беренгер 4, Унаи Лопес 15, Алехандро Беренгер 29, Иньяки Уильямс 52

"Кадис": Жереми Ледесма, Фали Хименес, Хон Гарридо, Сальва Санчес (Иван Сапоньич 46), Альберто Переа (Рубен Собрино 46), Энтони Лосано (Иван Алехо 46), Хуан Торрес Кала, Альваро Негредо (Хайро Искьердо 46), Педро Алькала, Исаак Каркелен (Алекс Мартин 85), Альфонсо Эспино

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Микель Весга, Алехандро Беренгер (Ибай Гомес 79), Юри Берчиче, Икер Муньяин, Андер Капа (Иньиго Лекуэ 79), Рауль Гарсия (Асьер Вильялибре 66), Унаи Лопес (Унаи Венседор 76), Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Хон Моркильо 66)

Предупреждения: Хуан Торрес Кала 33, Фали Хименес 47, Иван Сапоньич 90+1 - Унай Нуньес 19, Микель Весга 70