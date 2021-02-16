Атакующий игрок мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш вылечился от коронавируса.

Как информирует Marca, футболист может принять участие в ближайшем матче с "Леванте", который состоится завтра, 17 февраля.

Игрок сборной Португалии Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году по 127 200 000 евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.

"Атлетико" в 21 матче набрал 54 очка и занимает 1 место в турнирной таблице Примеры.