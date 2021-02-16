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Жоау Фелиш вылечился от коронавируса

Испания
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И вернулся в состав "Атлетико"

Жоау Фелиш вылечился от коронавируса

Новина українською

Атакующий игрок мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш вылечился от коронавируса.

Как информирует Marca, футболист может принять участие в ближайшем матче с "Леванте", который состоится завтра, 17 февраля.

Игрок сборной Португалии Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году по 127 200 000 евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.

"Атлетико" в 21 матче набрал 54 очка и занимает 1 место в турнирной таблице Примеры.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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