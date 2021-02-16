Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Фелиш вылечился от коронавируса
И вернулся в состав "Атлетико"
Атакующий игрок мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш вылечился от коронавируса.
Как информирует Marca, футболист может принять участие в ближайшем матче с "Леванте", который состоится завтра, 17 февраля.
Игрок сборной Португалии Фелиш перешел в "Атлетико" из "Бенфики" в 2019 году по 127 200 000 евро. Его контракт действует до 2026 года. В этом сезоне 21-летний игрок провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 100 млн.
"Атлетико" в 21 матче набрал 54 очка и занимает 1 место в турнирной таблице Примеры.
Популярное сейчас
- Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
- Звездный новичок Руха: Единственное воспоминание об Украине - это Ракицкий, он играет на моей позиции
- Тело как улика: увы, травмы не оставили на Неймаре живого места
- Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО