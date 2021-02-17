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Луис Суарес: Я нахожусь в футбольной элите

Испания
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Футболист заявил, что сам решит, когда ему уходить

Луис Суарес: Я нахожусь в футбольной элите

Новина українською

34-летний уругвайский нападающий "Атлетико" Луис Суарес высказал мнение о своей игре. Форвард уверен, что ему по-прежнему удаётся держать высокую планку.

"Я всё ещё чувствую, что наслаждаюсь моментом. Я нахожусь в футбольной элите. Играя в "Атлетико", вы входите в эту элиту. Некоторые люди не верили, что я всё ещё могу быть на этом уровне. У меня всё тот же энтузиазм.

Надеюсь, что в этом году, в следующем году и сколько бы лет это ни было я буду продолжать соревноваться и выкладываться на все сто процентов, пока не пойму, что зашёл так далеко, как мог. Но от меня никто не избавится. Я сам решу, когда мне уходить", — цитирует Суареса ESPN.

Луис перешёл в "Атлетико" из "Барселоны" прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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