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Севилья интересуется нападающим Ливерпуля

Испания
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Японцем в аренде

Севилья интересуется нападающим Ливерпуля

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" японец Такуми Минамино заинтересовал испанскую "Севилью", сообщает Fichajes.

Левый вингер уже не впервые оказался на карандаше "Севильи". "Ливерпуль" оценивает 26-летнего нападающего в € 10 млн.

Этот сезон Такуми проводит в аренде "Саутгемптона", а летом вернется в графство Мерсисайд.

За "святых" Минамино провел 11 матчей, забил 2 гола.

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В статье: Севилья Такуми Минамино
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