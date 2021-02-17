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Севилья интересуется нападающим Ливерпуля
Японцем в аренде
Нападающий "Ливерпуля" японец Такуми Минамино заинтересовал испанскую "Севилью", сообщает Fichajes.
Левый вингер уже не впервые оказался на карандаше "Севильи". "Ливерпуль" оценивает 26-летнего нападающего в € 10 млн.
Этот сезон Такуми проводит в аренде "Саутгемптона", а летом вернется в графство Мерсисайд.
За "святых" Минамино провел 11 матчей, забил 2 гола.
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