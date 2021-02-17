Примера. Перенесенный матч 2-го тура. Атлетико теряет очки на поле Леванте

После финального свистка Диего Симеоне продемонстрировал жест с поднятым вверх большим пальцем. Однако не все по итогам матча против "Леванте" сложилось отлично для "Атлетико". Удалось продлить беспроигрышную серию, но не удалось победить.

А это потеря двух очков. И еще маленький шанс для "Барсы" и "Реала". В трех последних матчах "матрасники" потеряли уже четыре зачетных балла. Преимущество над конкурентами все еще весомое, но и до финиша турнира немало поединков. Поэтому эти потери выглядят угрожающе.

"Леванте" сыграл хорошо. Поражение от "Осасуны" в предыдущем туре не выбило "лягушат" из колеи. Высокая организация, высокая интенсивность, дисциплина в защите помогли добыть достойный результат. Ну и хорошая результативность. Энис Барди забил ударом из центра штрафной – и это был едва ли не первый момент хозяев в игре. Позже было еще как минимум две удобные возможности (удары Клерка и сейвы Облака), но в ворота "Атлетико" даже раз забить трудно. Не говоря уже о большем.

Мадридцы владели преимуществом, однако ответили лишь одним голом. Это издалека классно приложился к мячу Льоренте (помог рикошет). Проблема в том, что партнеры не поддержали лидера "Атлетико": Корреа с нескольких метров зарядил выше перекладины в игре на добивании, Луис Суарес с острого угла пробил во вратаря, Жоау Феликс не усилил игру выходом на замену.

Итак, потеря. Похоже, что "Атлетико" немного притормаживает на дистанции.

Фото - Carrusel Deportivo

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Атлетико" 1:1

Голы: Энис Барди 17 - Маркос Льоренте 37

"Леванте": Айтор Фернандес, Робер, Неманья Радоя (Оскар Дуарте 46), Энис Барди (Рубен Рочина 86), Хосе Моралес (Дани Гомес 70), Микаэль Мальса, Серхио Постиго, Хорхе Де Фрутос (Франсиско Идальго Гомес 82), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Рохер Марти (Рубен Везу 82)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Анхель Корреа (Витоло 81), Стефан Савич, Сауль Ньигес, Хосе Мария Хименес, Коке (Лукас Торрейра 81), Янник Феррейра Карраско (Жоау Феликс 66), Марио Эрмосо, Шиме Врсалько (Жоффрей Кондогбиа 46)

Предупреждения: Хорхе Де Фрутос 45 - Сауль Ньигес 26, Стефан Савич 42, Жоффрей Кондогбиа 51