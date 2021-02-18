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Унаи Эмери заявил, что Испания теряет доминирование в европейском футболе
Пришло время других
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери выразил свое мнение о завершении доминирования испанских клубов в еврокубках.
В истории футбола случались разные циклы доминирования на европейской арене. Были времена "Милана", "Юнайтед", "Ювентуса", "Баварии". И очень хороший недавний период для испанского футбола.
Но такие результаты, как поражение "Барселоны" от ПСЖ 1: 4, указывают на начало потери этого доминирования. Теперь пришло время других. Но я верю в испанский футбол и хочу, чтобы лига становилась сильнее.
Я хотел, чтобы "Барселона" победила «ПСЖ». Того же желаю "Реала" и другим испанским клубам, - цитирует Унаи Marca.
"Реалу" 4 раза удалось выиграть Лигу чемпионов за последние 10 лет (2014 года, 2016, 2017, 2018), в 2015-м трофей взяла "Барселона". "Севилья" за 10 лет четыре раза выиграла Лигу Европы.
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