Унаи Эмери заявил, что Испания теряет доминирование в европейском футболе

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери выразил свое мнение о завершении доминирования испанских клубов в еврокубках.

В истории футбола случались разные циклы доминирования на европейской арене. Были времена "Милана", "Юнайтед", "Ювентуса", "Баварии". И очень хороший недавний период для испанского футбола.

Но такие результаты, как поражение "Барселоны" от ПСЖ 1: 4, указывают на начало потери этого доминирования. Теперь пришло время других. Но я верю в испанский футбол и хочу, чтобы лига становилась сильнее.

Я хотел, чтобы "Барселона" победила «ПСЖ». Того же желаю "Реала" и другим испанским клубам, - цитирует Унаи Marca.