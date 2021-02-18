Леванте - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча второго тура чемпионата Испании, в котором Леванте принимал Атлетико. Хозяева забили первыми, однако лидер чемпионата довольно быстро отыгрался. Правда, на большее подопечных Симеоне не хватило - ничья 1:1 в итоге. Атлетико опережает ближайшего преследователя (Реал) на шесть очков.

Примера. Второй тур

Леванте - Атлетико 1:1

Голы: Бардхи 17 - Льоренте 37