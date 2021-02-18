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Леванте - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Леванте - Атлетико, чемпионат Испании, 17 февраля 2021
фото - Ла Лига
Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча второго тура чемпионата Испании, в котором Леванте принимал Атлетико. Хозяева забили первыми, однако лидер чемпионата довольно быстро отыгрался. Правда, на большее подопечных Симеоне не хватило - ничья 1:1 в итоге. Атлетико опережает ближайшего преследователя (Реал) на шесть очков.
Примера. Второй тур
Леванте - Атлетико 1:1
Голы: Бардхи 17 - Льоренте 37
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