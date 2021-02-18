  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Леванте - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леванте - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Леванте - Атлетико, чемпионат Испании, 17 февраля 2021

Леванте - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Ла Лига

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча второго тура чемпионата Испании, в котором Леванте принимал Атлетико. Хозяева забили первыми, однако лидер чемпионата довольно быстро отыгрался. Правда, на большее подопечных Симеоне не хватило - ничья 1:1 в итоге. Атлетико опережает ближайшего преследователя (Реал) на шесть очков.

Примера. Второй тур
Леванте - Атлетико 1:1
Голы: Бардхи 17 - Льоренте 37

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...