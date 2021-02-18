"Плохо управляемые машины по сжиганию денег". Директор Бундеслиги – о Реале и Барселоне

Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт прокомментировал работу топ-клубов Ла Лиги ввиду поддержки их решения создать Суперлигу. Цитирует Зайферта Mundo Deportivo.

"То, что я скажу, является жесткой правдой. Некоторые из этих так называемых суперклубов – это плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые даже за 10 лет невероятного роста вообще не сумели создать рабочую бизнес-модель".

"Если бы я был инвестором, то спросил бы себя – подходящий ли это партнер для бизнеса? Ведь они просто сожгут деньги, как в последние годы. Им нужно задуматься о введении потолка зарплат".