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"Плохо управляемые машины по сжиганию денег". Директор Бундеслиги – о Реале и Барселоне
Жесткое мнение
Mundo Deportivo
Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт прокомментировал работу топ-клубов Ла Лиги ввиду поддержки их решения создать Суперлигу. Цитирует Зайферта Mundo Deportivo.
"То, что я скажу, является жесткой правдой. Некоторые из этих так называемых суперклубов – это плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые даже за 10 лет невероятного роста вообще не сумели создать рабочую бизнес-модель".
"Если бы я был инвестором, то спросил бы себя – подходящий ли это партнер для бизнеса? Ведь они просто сожгут деньги, как в последние годы. Им нужно задуматься о введении потолка зарплат".
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