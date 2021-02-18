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"Плохо управляемые машины по сжиганию денег". Директор Бундеслиги – о Реале и Барселоне

Испания
(3 голосов)

Жесткое мнение

"Плохо управляемые машины по сжиганию денег". Директор Бундеслиги – о Реале и Барселоне

Mundo Deportivo

Новина українською

Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт прокомментировал работу топ-клубов Ла Лиги ввиду поддержки их решения создать Суперлигу. Цитирует Зайферта Mundo Deportivo.

"То, что я скажу, является жесткой правдой. Некоторые из этих так называемых суперклубов – это плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые даже за 10 лет невероятного роста вообще не сумели создать рабочую бизнес-модель".

"Если бы я был инвестором, то спросил бы себя – подходящий ли это партнер для бизнеса? Ведь они просто сожгут деньги, как в последние годы. Им нужно задуматься о введении потолка зарплат".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Суперлига Кристиан Зайферт
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.02.2021 в 11:56
Чиста правда.
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+2
0
мы за динамо (киев)
18.02.2021 в 11:17
раціональний від природи німець таки правий
Ответить
+6
0


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