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Лапорта: Когда я был президентом Барселоны, Реал в ЛЧ ни разу не побеждал
И как его не выбрать после таких слов?
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Рональде Куманн, а также рассказал о желании привести клуб к победе в Лиге чемпионов.
Мы доверяем нашему тренерскому штабу, у него есть действующий контракт, а оценку работе мы будем давать, оценив результаты и игру команды.
Сделаем это с огромным уважением к ним, но будем вести себя требовательно, ведь такой мир спорта. Не будем называть конкретные имена. Посмотрим, что будет дальше.
Мы хотим привести клуб к четвертой победы в Лиге чемпионов под нашим руководством. Когда я был президентом, мы выиграли все розыгрыши, которые могли, а наш прямой конкурент "Реал" не победил ни разу.
Мы приложим все усилия, чтобы добиться этого, я вам обещаю. Все наши игроки будут нацелены на это, цитирует Лапорту Marca.
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