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Наполи и Эвертон нацелились на вингера Реала

Испания
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Подходит к концу контракт

Наполи и Эвертон нацелились на вингера Реала

Новина українською

Английский "Эвертон" и итальянский "Наполи" попытаются подписать вингера правого фланга мадридского "Реала" Лукаса Васкеса - сообщает Todofichajes.

Оба клуба концентрируются на борьбе за 29-летнего футболиста. Его контракт с мадридцами должен завершиться в конце июня.

Васкес забил 2 гола в 17 матчах за "сливочных" в этом сезоне.

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В статье: Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь) Лукас Васкес
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