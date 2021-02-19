Испания
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Наполи и Эвертон нацелились на вингера Реала
Подходит к концу контракт
Английский "Эвертон" и итальянский "Наполи" попытаются подписать вингера правого фланга мадридского "Реала" Лукаса Васкеса - сообщает Todofichajes.
Оба клуба концентрируются на борьбе за 29-летнего футболиста. Его контракт с мадридцами должен завершиться в конце июня.
Васкес забил 2 гола в 17 матчах за "сливочных" в этом сезоне.
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