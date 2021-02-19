Наполи и Эвертон нацелились на вингера Реала

Английский "Эвертон" и итальянский "Наполи" попытаются подписать вингера правого фланга мадридского "Реала" Лукаса Васкеса - сообщает Todofichajes.

Оба клуба концентрируются на борьбе за 29-летнего футболиста. Его контракт с мадридцами должен завершиться в конце июня.

Васкес забил 2 гола в 17 матчах за "сливочных" в этом сезоне.